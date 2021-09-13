Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Авиаперевозчик выплатит по 100 тыс. руб. пострадавшим при крушении L-410

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания ООО "СиЛА" выплатит компенсации пострадавшим при крушении самолета L-410 в Иркутской области, сообщил гендиректор перевозчика Андрей Богданов на заседании комиссии по ЧС под руководством губернатора Игоря Кобзева в селе Казачинское в понедельник.

Пресс-служба правительства региона предоставила журналистам видеозапись части заседания комиссии. Как заявил Богданов, пострадавшие получат по 100 тыс. рублей "в качестве хоть какой-то небольшой компенсации". "Это помимо страховой выплаты", - сказал гендиректор.

Он уточнил, что все пассажиры были застрахованы, "со страховой компанией контакт установлен".

Ранее сообщалось, что правительство Иркутской области в течение двух-трех дней предоставит материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе. Родным погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тыс. рублей, в среднем - 250 тыс. рублей, получившие легкие травмы получат по 100 тыс. рублей.

Авиакатастрофа под Иркутском

В воскресенье, 12 сентября, пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 были доставлены в больницу.

В понедельник трое пострадавших эвакуированы в Иркутск и госпитализированы в областную больницу. На лечении в Казачинско-Ленской районной больнице остаются восемь человек, из них семеро - в состоянии легкой и средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. Одна пассажирка была отпущена после оказания первой помощи.

Представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что воздушное судно, на борту которого находились 16 человек, упало при повторном заходе на посадку.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники.

Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении "Аэросервис". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие принадлежит авиакомпании "СиЛА".

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета подключилась к расследованию крушения L-410.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 этого авиаперевозчика, выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.

Иркутская область СиЛА Андрей Богданов Игорь Кобзев

Новости по теме

Новости

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

СК назвал две главные версии крушения L-410 в Иркутской области

Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с крушением L-410

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');