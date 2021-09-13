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В районной больнице остались семеро пострадавших в катастрофе L-410

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В районной больнице в поселке Магистральный остаются семеро пострадавших при аварийной посадке пассажирского самолета L-410 возле села Казачинское, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Одна пациентка в тяжелом состоянии. Шестеро - в легкой и средней степени тяжести. Двое человек от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла 12 сентября. В самолете было два пилота и 14 пассажиров. Погибли один пилот и трое пассажиров. Остальных госпитализировали. Одну пассажирку отпустили из больницы сразу же после оказания первой помощи.

На следующий день трех человек со сложными переломами перевезли в Иркутск. Остающихся в Казачинско-Ленской районной больнице навестил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, главврач больницы и лечащие врачи ему сказали, что в зависимости от состояния пациентов решают, переводить ли их в Иркутскую областную клиническую больницу или долечивать здесь.

Авария произошла в условиях густого тумана. Самолет сел в труднодоступной местности в 4 км от места назначения. Это был регулярный рейс из Иркутска в Казачинское.

По факту возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что основные версии случившегося - отказ техники и ошибкаа пилотирования. Авиакомпанию "Аэросервис", которая выполняла этот рейс, проверит Ространснадзор.

Представитель авиакомпании "СиЛА", в которую входит "Аэросервис" сообщил "Интерфаксу", что самолет упал при повторном заходе на посадку.

Иркутская область Иркутск Аэросервис Казачинское СКР Магистральный

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