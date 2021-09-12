Два члена экипажа и двое пассажиров погибли при крушении самолета L-410

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Среди четверых погибших при падении самолета в Иркутской области члены экипажа и пассажиры, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Два члена экипажа и два пассажира погибли. 12-ти пассажирам оказывается помощь, одна из них - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что жертвами крушения самолета в результате жесткой посадки самолета посадки L-410 под Иркутском стали четыре человека.

"На месте аварийной посадки самолёта проводится спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. К сожалению, погибло 4 человека. Спасательная операция продолжается", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на месте работают 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в воскресенье около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.