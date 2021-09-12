Двенадцать человек пострадали при крушении L-410 под Иркутском

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - 12 человек обратились за медицинской помощью после крушения L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Пострадали 12 человек, у них переломы и черепно-мозговые травмы, еще четверо погибли", - сказал собеседник агентства.

Среди погибших - командир воздушного судна.

Ранее представитель авиакомпании "СиЛА" сообщил "Интерфаксу", что самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.