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Туристы из РФ пока не могут посетить Испанию, несмотря на возобновление авиасообщения

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Граждане РФ пока не могут посещать Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление регулярного авиасообщения со страной с 21 сентября, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу, грузопассажирские рейсы перейдут в статус регулярных рейсов по квотам, которые определит оперштаб правительства РФ. Но с туристическими целями по состоянию на 13 сентября въезд запрещен", - пояснил он.

Горин отметил, что посетить Испанию можно с целью учебы, работы, обладателям вида на жительство, гражданства и с целью лечения.

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией.

РФ приостановила авиасообщение с Испанией в марте прошлого года. В мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года. Приоритет получили те, у кого были 2, 3 и 5-летние визы, а также родственники граждан и владельцев ВНЖ в Евросоюзе.

Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.

Испания АТОР Дмитрий Горин

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