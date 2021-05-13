Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Испанский визовый центр в Москве возобновил прием документов для выдачи шенгенской визы, подать заявление могут владельцы любых виз сроком на 2, 3 и 5 лет.

В сообщении центра отмечается, что в помещение не пустят заявителей без маски и перчаток, а также при температуре выше 37 градусов.

Внутри визового центра может находиться определенное количество клиентов.

Как отмечается на сайте BLS International Services Russia, до 31 мая обратиться с заявлением на визу могут следующие лица: владельцы виз сроком на 2, 3 и 5 лет, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в Испании, а также ранее разрешенные категории - моряки, спортсмены, водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники или стюардессы, резиденты Испании, студенты. Также возможно получить визу в Испанию по работе.

Начиная с 1 июня, обратиться с заявлением на визу также смогут владельцы визы со сроком действия не менее одного года. За новой визой могут обратиться владельцы виз любой шенгенской страны, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году (до момента подачи документов на новую визу).

В визовом центре также напомнили, что в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 государства Шенгенского соглашения ввели ограничения на поездки, в том числе на границах между этими государствами. "Владельцы Шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки. Заявители на визу категории С не могут поехать в Испанию или другие страны "шенгена" пока существуют ограничения на въезд в ЕС из третьих стран", - говорится в сообщении.