Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Испания Фото: Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Соответствующее сообщение в понедельник было опубликовано в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Кроме того, возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В оперативном штабе добавили, что Россия с 21 сентября увеличивает количество регулярных рейсов по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом. Из тех городов, из которых ранее были возобновлены международные полеты, число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличивается с одного до трех.

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