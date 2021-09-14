Общежитие для мигрантов в подмосковном селе закроют после убийства пенсионерки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, возле которого накануне с таким требованием собрались местные жители после сообщения об убийстве 67-летней женщины, сообщает телеграм-канал главы региона.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против - ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано", - отметил глава Подмосковья.

Глава региона отметил, что "безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы". "Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание", - пообещал Воробьев.

"К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться", - сказал губернатор.

Ранее глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев заявил, что администрация муниципалитета будет требовать закрытия общежития для мигрантов в селе Бужаниново, где ночью состоялся массовый сход местных жителей из-за сообщения об убийстве 67-летней женщины.

"Около общежития предприятия "Экоокна" собрался стихийный сход с требованием выселить оттуда граждан ближнего зарубежья. Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. (...) Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия", - написал Токарев в своем инстаграме.

Он уточнил, что по факту убийства пенсионерки задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Приозерный".

Управление СКР по Московской области сообщало ранее, что накануне, 13 сентября, в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. В областном главке СКР отметили, что по "горячим следам" сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений.

"Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь", - заявили в ведомстве.