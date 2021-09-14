Двух иностранцев заподозрили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Следователи задержали в Подмосковье двух мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины, сообщается на сайте ГУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В областном главке СКР отметили, что по "горячим следам" сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений.

"Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории РФ, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ", - добавили в ведомстве.

Кроме того, будет проверена информация, распространенная в СМИ о причастности подозреваемых к совершению иных преступлений.