Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Двух иностранцев заподозрили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Следователи задержали в Подмосковье двух мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины, сообщается на сайте ГУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В областном главке СКР отметили, что по "горячим следам" сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений.

"Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории РФ, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ", - добавили в ведомстве.

Кроме того, будет проверена информация, распространенная в СМИ о причастности подозреваемых к совершению иных преступлений.

Сергиев Посад

Новости

Задержан сбежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди

Задержан сбежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди

Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского о кандидатах в Госдуму

Что произошло за день: понедельник, 13 сентября

МВД предложило упростить включение жителей ЛНР и ДНР в программу переселения соотечественников

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');