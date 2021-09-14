Мигрантов выселили из общежития в Бужанинове после стихийного схода

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском районе Подмосковья из общежития в селе Бужаниново выселили всех мигрантов, это больше ста человек, сообщил "Интерфаксу" советник главы местной администрации Антон Емелин.

По его словам, их перевезли на охраняемую территорию в Сергиево-Посадском округе.

"Там будет осуществлен контрольно-пропускной режим, рабочих будут привозить и увозить на автобусах, следить за их передвижением. И, в целом, ситуация будет контролироваться", - заверил Емелин.

В общежитии жили сотрудники предприятия "Экоокна".

Вечером 13 сентября в Бужанинове после убийства 67-летней женщины прошел стихийный сход местных жителей, которые потребовали выселить иностранцев из общежития. Они жаловались на поведение мигрантов.

14 сентября в СК сообщили, что по подозрению в причастности к убийству пенсионерки задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили не в общежитии, работали не в "Экоокнах" а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Тем не менее глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев заявил, что власти прислушаются к участникам схода, и будут добиваться, чтобы общежитие в Бужанинове закрыли. Вскоре губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие, отметив, что "если жители настроены против - ему там не место".

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова пообещала разобраться, на каком основании это общежитие обустроили в здании бывшего сельского клуба.