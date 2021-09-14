Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Мигрантов выселили из общежития в Бужанинове после стихийного схода

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском районе Подмосковья из общежития в селе Бужаниново выселили всех мигрантов, это больше ста человек, сообщил "Интерфаксу" советник главы местной администрации Антон Емелин.

По его словам, их перевезли на охраняемую территорию в Сергиево-Посадском округе.

"Там будет осуществлен контрольно-пропускной режим, рабочих будут привозить и увозить на автобусах, следить за их передвижением. И, в целом, ситуация будет контролироваться", - заверил Емелин.

В общежитии жили сотрудники предприятия "Экоокна".

Вечером 13 сентября в Бужанинове после убийства 67-летней женщины прошел стихийный сход местных жителей, которые потребовали выселить иностранцев из общежития. Они жаловались на поведение мигрантов.

14 сентября в СК сообщили, что по подозрению в причастности к убийству пенсионерки задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили не в общежитии, работали не в "Экоокнах" а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Тем не менее глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев заявил, что власти прислушаются к участникам схода, и будут добиваться, чтобы общежитие в Бужанинове закрыли. Вскоре губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие, отметив, что "если жители настроены против - ему там не место".

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова пообещала разобраться, на каком основании это общежитие обустроили в здании бывшего сельского клуба.

Бужаниново Сергиев Посад Московская область Таджикистан Андрей Воробьев Михаил Токарев Экоокна

Новости по теме

Новости

Российские военные получили единовременные выплаты

Человек погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Пассажирский самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказа двигателя

Twitter и Telegram оштрафованы на 5 и 9 млн руб. за неудаленный контент

Twitter и Telegram оштрафованы на 5 и 9 млн руб. за неудаленный контент

Путин ушел на самоизоляцию не из-за встречи с Асадом

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

ЕСПЧ признал нарушением ликвидацию партии Эдуарда Лимонова

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');