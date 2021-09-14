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Власти потребуют закрыть общежитие для мигрантов в Подмосковье после убийства пенсионерки

По данному делу задержаны двое граждан Таджикистана, но в общежитии они не жили

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Сергиево-Посадского округа в Подмосковье будет требовать закрытия общежития для мигрантов в селе Бужаниново, где ночью состоялся массовый сход местных жителей из-за сообщения об убийстве 67-летней женщины, сказал глава муниципалитета Михаил Токарев.

"Около общежития предприятия "Экоокна" собрался стихийный сход с требованием выселить оттуда граждан ближнего зарубежья. Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. (...) Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия", - написал Токарев в своем аккаунте в инстаграме.

Он уточнил, что по факту убийства пенсионерки задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Приозерный".

Как сообщается на сайте ГУ СКР по Московской области, по данным следствия, накануне, 13 сентября, в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. В областном главке СКР отметили, что по "горячим следам" сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому округу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений.

"Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории РФ, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ", - добавили в ведомстве.

Кроме того, будет проверена информация, распространенная в СМИ, о причастности подозреваемых к совершению иных преступлений.

Сергиев-Посад Подмосковье Бужаниново Михаил Токарев

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