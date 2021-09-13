Путин допустил возможность своего ухода на карантин в связи пандемией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть заболевшие коронавирусом, заметив, как бы ему самому не пришлось уходить на карантин.

В ходе общения с паралимпийцами в Кремле после церемонии вручения наград президент при обсуждении ограничений, связанных с ковидом, сказал: "У нас, к сожалению, врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит".

"Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет", - сказал Путин.