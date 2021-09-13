Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин допустил возможность своего ухода на карантин в связи пандемией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть заболевшие коронавирусом, заметив, как бы ему самому не пришлось уходить на карантин.

В ходе общения с паралимпийцами в Кремле после церемонии вручения наград президент при обсуждении ограничений, связанных с ковидом, сказал: "У нас, к сожалению, врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит".

"Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет", - сказал Путин.

Владимир Путин коронавирус

Новости

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

Два бортовых самописца найдены на месте крушения L-410 под Иркутском

СК назвал две главные версии крушения L-410 в Иркутской области

Днем траура объявлено 15 сентября в Иркутской области в связи с крушением L-410

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');