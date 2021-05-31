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Разработаны новые правила проезда по платным дорогам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минтранс разработал проект правил взимания платы за проезд по платным дорогам, это постановление правительства устраняет нормативные пробелы, мешающие развитию системы безбарьерного проезда free flow в России, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Проект постановления правительства с "правилами взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения" был разработан Минтрансом совместно с госкомпанией "Автодор", планируется, что он вступит в силу ориентировочно 1 сентября, отмечает издание.

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По данным "Ъ", документ впервые вводит понятие "электронное средство регистрации проезда" (то есть бесконтактный транспондер), расшифровывает термины "предоплатного" и "постоплатного" расчета за проезд, устанавливает зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты.

В документе также подробно описана работа системы "свободный поток" (free flow), позволяющей проезжать платную дорогу без остановок перед шлагбаумом (деньги при этом списываются с транспондера).

"Ъ" напоминает, что единственная в РФ трасса, где сейчас действует режим "свободного потока" - это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Подмосковье. Разработанный Минтрансом документ обязывает водителя в течение пяти суток заплатить за проезд по ЦКАД и другим аналогичным дорогам. В противном случае он будет оштрафован по статье 12.21.4 КоАП (штраф для владельца легкового авто за проезд без оплаты - 1,5 тыс. рублей, для водителя грузовика или автобуса - 5 тысяч).

В Северо-Западной концессионной компании, которая является оператором платного участка трассы М-11 "Нева" (автомагистраль между Москвой и Петербургом) 15-58 км, поддерживают проект новых правил. В компании "Ъ" заявили, что за 11 лет существования платных дорог "технологии существенно продвинулись вперед", и это требует корректировки законодательства. Другие операторы платных участков не стали комментировать данный документ.

Минтранс Автодор

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