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В Гвинее военные приступили к переговорам с политиками и религиозными деятелями

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новые власти Гвинеи под руководством полковника Мамаду Думбуйи начали во вторник переговоры с политическими и религиозными деятелями страны, чтобы разработать программу переходного периода, сообщают франкоязычные СМИ.

Ожидается, что переговоры продлятся четыре дня. Они проходят за закрытыми дверями. В переговорах, в частности, примут участие представители гражданского общества, профсоюзов, дипломаты и руководство компаний горнодобывающей промышленности.

Новое военное руководство Гвинеи оказалось под сильным дипломатическим давлением после путча, отмечают СМИ. Ранее в сентябре Африканский союз (АС) приостановил членство Гвинеи в этой организации.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и об аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Гвинея

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