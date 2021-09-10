Членство Гвинеи в Африканском союзе приостановлено после переворота

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Африканский союз (АС) в пятницу приостановил членство Гвинеи в этой организации после того, как в стране был совершен государственный переворот, говорится в сообщении, размещенном в твиттере АС.

"Решено приостановить деятельность Республики Гвинея во всех структурах и органах принятия решений Африканского союза", - отмечается в сообщении.

АС принял такое решение вслед за аналогичным шагом Экономического союза стран Западной Африки в среду.

Кроме того, по итогам состоявшегося ранее на этой неделе виртуального саммита Экономического союза стран Западной Африки было решено направить в Гвинею посредническую миссию этой организации.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.