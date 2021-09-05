Главарь мятежников в Гвинее подтвердил арест президента страны

Президент Гвинеи Альфа Конде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лидер путчистов в Гвинее Мамади Дубайя подтвердил информацию об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде, сообщает в воскресенье новостной портал Guinee Matin.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия Конституции. Всех гвинейских военных Думбайя призвал пока оставаться в казармах.

В воскресенье гвинейские СМИ сообщили, что Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях были опубликованы фото и даже видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны.

Думбайя служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

Посольство РФ в Гвинее из-за обострения ситуации в республике призвало россиян не покидать места проживания.