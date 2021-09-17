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Лидеры стран Западной Африки призвали военных в Гвинее организовать выборы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководители стран Западной Африки в пятницу встретились с захватившим власти в Гвинее полковником Мамади Думбуей и призвали его провести выборы в стране в ближайшие шесть месяцев, сообщают в пятницу западные СМИ.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара посетили столицу Гвинеи Конакри после регионального саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), на котором было решено добиваться от Гвинею проведения выборы в ближайшие шесть месяцев. В столице президенты встретились с полковником Думбуей, где передали ему решение ЭКОВАС. Информации о результатах встречи на данный момент нет.

"Мы разговариваем", - ответил Акуфо-Аддо на вопрос о том, согласился ли Думбуя на проведение скорых выборов.

Ранее ЭКОВАС приостановил членство Гвинеи в организации после совершенного в стране военного переворота. Также членство Гвинеи приостановил Африканский союз (АС).

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Новые власти страны во вторник начали переговоры с политическими и религиозными деятелями страны, чтобы разработать программу переходного периода.

Гвинея Мамади Думбуя

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