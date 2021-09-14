Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии возросло до двух

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое туристов погибли и один травмирован при сходе ледника Алибек в курортном Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КЧР во вторник.

"На данный момент скончалась одна из пострадавших. Таким образом, число погибших увеличилось до двух. Одного пострадавшего транспортируют для передачи медикам", - сказал представитель чрезвычайного ведомства.

14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, во время происшествия на месте находилась группа туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.