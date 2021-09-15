Детеныш белухи впервые родился в России в условиях дельфинария

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Белый кит впервые в России дал потомство в условиях дельфинария - детеныш родился в Приморском океанариуме, сообщает в среду пресс-служба учреждения.

"Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария", - говорится в сообщении.

Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что белуха родила детеныша самостоятельно, без помощи специалистов.

"Девочка появилась на свет ночью, в двадцать минут второго, и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения", - отметил Костычев.

В ближайшее несколько месяцев детеныш будет питаться материнским молоком. Потом китенок постепенно начнет переходить на рыбу, но будет зависеть от матери от полутора до двух лет. Пока же маленькая белуха проходит через первую в своей жизни линьку и постепенно меняет цвет. Специалисты Приморского океанариума уточняют, что детеныш развивается нормально.