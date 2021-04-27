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Правительство РФ подготовит запрет на вылов китов, дельфинов и морских свиней

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство России, согласно которым запрещается промышленный и прибрежный вылов китообразных - китов, дельфинов и морских свиней, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко во вторник.

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Запрет предусмотрен проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Также планируется установить более строгий режим регулирования рыболовства морских млекопитающих, вплоть до запрещения вылова их отдельных видов.

"Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы территории РФ будет проработан на уровне Евразийского экономического союза", - сообщают в пресс-службе.

Как отмечает Абрамченко, такая законодательная инициатива является логическим продолжением действий правительства РФ в отношении нормативного правового регулирования особенностей добычи и использования морских млекопитающих.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. К ноябрю 2019 года животных освободили.

Виктория Абрамченко

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