Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:56Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Приморский океанариум проверит видео с избиением белух

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Приморском океанариуме начали внутреннее расследование в связи с появлением видеозаписи, на которой человек, похожий на одного из тренеров, бьет белух.

"В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

С ее слов, тренер объяснил, что его действия были направлены "на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное".

Белухи травм не получили, добавила Поддубная.

Запись инцидента, произошедшего 5 мая, опубликовало региональное информагентство "PrimaMedia". На кадрах видно, что тренер несколько раз ударяет двух белух, рядом в бассейне плавают еще два дельфина.

После публикации этого видео краевая прокуратура решила проверить океанариум и условия содержания там животных, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства.

Приморский океанариум находится на острове Русский во Владивостоке. Его открыли в сентябре 2016 года. Экспозиционный корпус построен в виде раковины, общая площадь этого здания - около 35 тысяч кв. метров. Общий объем воды в Приморском океанариуме составляет около 25 тысяч тонн.

Владивосток Приморский океанариум прокуратура Приморья

Новости

Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием

В Думу внесен проект закона о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Пандемия коронавируса

Предельная отпускная цена вакцины "Спутник Лайт" составит 342,36 руб.

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 мая

"Известия" узнали о предложении Голиковой расширить применение маткапитала

Что произошло за день: воскресенье, 16 мая

Суд арестовал очередного участника банды Басаева

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');