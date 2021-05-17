Приморский океанариум проверит видео с избиением белух

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Приморском океанариуме начали внутреннее расследование в связи с появлением видеозаписи, на которой человек, похожий на одного из тренеров, бьет белух.

"В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

С ее слов, тренер объяснил, что его действия были направлены "на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное".

Белухи травм не получили, добавила Поддубная.

Запись инцидента, произошедшего 5 мая, опубликовало региональное информагентство "PrimaMedia". На кадрах видно, что тренер несколько раз ударяет двух белух, рядом в бассейне плавают еще два дельфина.

После публикации этого видео краевая прокуратура решила проверить океанариум и условия содержания там животных, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства.

Приморский океанариум находится на острове Русский во Владивостоке. Его открыли в сентябре 2016 года. Экспозиционный корпус построен в виде раковины, общая площадь этого здания - около 35 тысяч кв. метров. Общий объем воды в Приморском океанариуме составляет около 25 тысяч тонн.