Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает по аналогии с ЦКАД в Подмосковье создать второе, более удаленное от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо.

"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ (Фонда национального благосостояния - ИФ) для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Он отметил, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, "это будет, безусловно, востребовано". "И конечно, нужно поговорить о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ", - сказал президент.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заметил: "Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило (узкие места). У нас буквально немного времени для этого".

Он напомнил, что идея второго кольца обсуждалась еще в 1990-х и 2000 годах. "Но тогда не получилось - денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - сказал Беглов.

Финальный участок ЦКАД в Подмосковье открыли 8 июля, движение было запушено по всей автотрассе.