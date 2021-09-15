Суд признал банкротом фигуранта дела о "грязной" нефти в "Дружбе"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области признал банкротом бывшего гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко - одного из фигурантов дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года.

Согласно материалам дела, суд признал обоснованным заявление МСП банка о признании Ружечко банкротом и определил ввести в отношении того процедуру реструктуризации долгов гражданина.

Суд определил также включить в третью очередь реестра требований кредиторов 540,3 млн рублей по кредитному договору от 30 марта 2018 года и неустойку по договору поручительства от 30 марта 2018 года на сумму 87,1 млн рублей.

Финансовым управляющим должника утвержден член Ассоциации МСРО "Содействие" Денис Космачев.

Следующее судебное заседание назначено на 13 декабря 2021 года.

Дело о "грязной" нефти

Данному рассмотрению предшествовало уголовное разбирательство по факту международного ЧП в апреле 2019 года, когда на нефтепроводе "Дружба", по которому поставляется на экспорт нефть из РФ через Белоруссию в европейском направлении, было зафиксировано загрязнение нефти хлоридами. Транзит нефти в Европу по "Дружбе" был приостановлен, из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям поставка нефти была восстановлена с 9 июня.

Как позднее выяснило следствие, проблема на "Дружбе" стала следствием мошеннической схемы. В мае 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Фигурантами дела стали Светлана Балабай, занимавшая тогда должность гендиректора ООО "Нефтеперевалка", гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, сотрудник компании "Транснефть-Дружба" Роман Якушев, а также бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в ГК "Петронефть") Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Позднее стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек.

По данным СМИ, весной 2019 года Ружечко было предоставлено убежище в Литве.

В ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Ружечко в июле 2019 года был задержан в Вильнюсе, суд разрешил арестовать его на три месяца. В августе 2019 года Вильнюсский окружной суд изменил меру пресечения для Ружечко с содержания под стражей на домашний надзор.