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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:07

Суд признал незаконной попытку продать узел, ставший источником загрязнения "Дружбы"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Поволжского округа отменил определения нижестоящих инстанций, которые отклонили жалобу АО "Транснефть-Дружба" (дочерняя компания ПАО "Транснефть") о признании незаконной продажу самарского узла "Лопатина", через который в "Дружбу" в 2019 году попала загрязненная нефть.

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Как говорится в материалах картотеки суда, АО просило признать незаконными действий конкурсного управляющего ООО "Нефтеперевалка" Елизаветы Порамоновой по организации продажи части имущества предприятия.

Суд признал незаконными торги по продаже имущества "Нефтеперевалки", в том числе узла учета нефти "Лопатино".

Аукцион с начальной ценой лота 470,76 млн рублей с шагом 5% должен был состояться 23 августа 2021 года, но был признан несостоявшимся из-за с отсутствия заявок. Следующие торги были назначены на 28 сентября 2021 года, но были отменены по поручению залогового кредитора - АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП-банк).

Против проведения торгов выступала "Транснефть-Дружба". Компания обращалась в суд с просьбой признать действия конкурсного управляющего "Нефтеперевалки" незаконными и запретить проведение торгов имуществом, арестованным в рамках уголовного дела, а также просила принять обеспечительные меры в виде приостановки торгов. Но ранее суд не нашел оснований для их удовлетворения.

ООО "Нефтеперевалка" фигурировала в деле о загрязнении нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба", которое произошло в конце апреля 2019 года, когда на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. В результате инцидента транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен, "Транснефти" пришлось платить клиентам компенсации за сбой.

Проверка выявила, что загрязнение произошло через узел учета "Лопатино", а оттуда нефть попала в систему магистрального трубопровода. По версии следствия, в систему влили загрязненную нефть, чтобы скрыть хищения.

Арбитражный суд Самарской области 27 октября 2020 года признал "Нефтеперевалку" банкротом, в отношении общества была введена процедура наблюдения. Временным управляющим была утверждена Порамонова. 17 февраля 2021 года суд открыл в отношении ООО конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 18 мая суд в очередной раз частично удовлетворил ходатайство о продлении срока конкурсного производства. Очередное заседание назначено на 17 августа 2022 года.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нефтеперевалка" зарегистрировано в октябре 2017 года в селе Николаевка Самарской области. Основной вид деятельности - транспортировка нефти по трубопроводам. Бенефициаром компании после смены собственника в августе 2019 года (с 2018 года была Балабай - ИФ) является Сергей Сапунов. Его доля находятся в залоге у МСП-банка.

Транснефть Дружба Самарская область Лопатино Нефтеперевалка МСП-банк Елизавета Порамонова
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