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Следующий пуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Новый пуск британских спутников связи OneWeb с космодрома "Восточный" запланирован на 14 октября, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину.

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"14 октября запускаем коммерческую полезную нагрузку - 36 аппаратов", - сказал Рогозин.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В августе Рогозин сообщил "Интерфаксу", что OneWeb положительно оценивает работу с "Роскосмосом" и рассматривает возможность заключения нового контракта, однако подписание может сорваться из-за американских санкций.

Роскосмос Дмитрий Рогозин OneWeb Восточный

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