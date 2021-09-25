Партию британских спутников OneWeb доставили в РФ для запуска в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Очередная партия британских спутников связи OneWeb прибыла в Россию, сообщил в субботу "Роскосмос".

"В аэропорт Игнатьево (Благовещенск) самолетом Ан-124-100 доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb", - заявили в госкорпорации, отметив, что в течения дня их перевезут на космодром Восточный.

Как сказали в "Роскосмосе", запуск запланирован в следующем месяце.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил, что госкорпорация планирует осуществить три запуска ракет со спутниками OneWeb с разных космодромов до конца года.

Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 14 октября, заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Предыдущий запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb состоялся с космодрома Байконур 14 сентября, он довел количество космических аппаратов этой серии на орбите до 322 единиц.

Первые такие спутники были выведены на орбиту в феврале 2019 года из космического центра во французской Гвиане.

Британская компания планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.