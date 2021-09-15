Проверки сертификации вин по новым требованиям отложат на год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предложило ввести до октября 2022 года мораторий на проверки виноделов и дистрибьютеров на предмет классификации их продукции и ее соответствия другим требованиям отраслевого законодательства.

Проект такого постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции, которые призваны унифицировать термины и определения, относящиеся к винодельческой продукции, а также требования к ней.

"В связи с этим многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию, нанесенную на этикетки, а также принятия новых деклараций о соответствии на винодельческую продукцию, что требует временных и финансовых затрат", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В правительстве также учли, что сейчас на таможенных складах и складах временного хранения образовалось много винодельческой продукции, выпуск на внутренний рынок будет невозможен в связи с ее несоответствием новой классификации.

Чиновники предложил распространить мораторий также на привлечение бизнеса к административной ответственности и на изъятие продукции с нарушениями.

В июле против российского нового закона выступил Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского. Им не понравилось, что закон обязывает их использовать термин "игристое вино" на задней этикетке на бутылке, а название "Шампанское" кириллицей теперь на этом месте могут использовать только российские производители. В связи с этим комитет приостановил поставки в Россию. Как узнал в сентябре Bloomberg, французские производители шампанского все же решили возобновить поставки с 15 сентября.

В российском Минсельхозе объясняли, что изменения в законодательстве не запрещают использовать наименование винодельческой продукции, в том числе Champagne, на основной этикетке.