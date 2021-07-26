Минфин разрешил упрощенное декларирование импорта в РФ винодельческой продукции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минфин по согласованию с Минсельхозом, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил официальные разъяснения по вопросу применения и исполнения импортерами норм федеральных законов (ФЗ-171 и ФЗ-345) в части декларирования соответствия винодельческой продукции.

Как сообщает ведомство, выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. "Данные регламенты не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции. Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме", - говорится в сообщении.

При замене таких деклараций в части уточнения наименований вида продукции повторное проведение исследований и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории не потребуется. Заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии.

Регистрация осуществляется на безвозмездной основе.

Необходимость разъяснений вызвана тем, что изменения, внесенные в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, заменили определение "игристые вина (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Это привело к тому, что один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy приостановил его поставки в РФ, но затем заявил о готовности изменить маркировку продукции.