Спасатели помогли косатке, застрявшей на мели на Колыме

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Косатка застряла на мели в бухте Гертнера в Магаданской области, пришедшие ей на помощь волонтеры и спасатели вернули ее в море, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

"Утром 16 сентября 2021 года по "системе 112" от очевидца поступило сообщение о том, что в бухте Гертнера на берегу наблюдают косатку, животное не может самостоятельно уйти в море", - говорится в сообщении.

На помощь животному направили сотрудников поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС РФ по Магаданской области, поисково-спасательного отряда пожарно-спасательный центра, поисково-спасательной службы мэрии Магадана. К ним присоединились и сотрудники Госинспекции по маломерным судам, а также волонтеры и очевидцы произошедшего. Всего в спасательной операции участвовали 27 человек, они использовали 9 единиц техники.

Косатку пытались вытянуть на глубину постепенно, раскачивая и даже неся на руках. В процессе животное поливали водой. Спустя несколько часов коллективных усилий животное отнесли достаточно далеко на глубину, и она сумела самостоятельно выплыть в море.