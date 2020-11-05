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В Госдуме призвали запретить вылов косаток и белух для дельфинариев

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пример "китовой тюрьмы" в Приморье показывает, что в России необходимо запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях, инициативы Минсельхоза по запрету промышленного лова недостаточно, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы поддерживаем их усилия по ограничению вылова и считаем, что они правильные. То, что они делают это шаг вперед, но мы предлагаем полностью запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях, потому что с нашей точки зрения сейчас это лазейка для незаконного оборота китообразных. Мы направляли наше предложение в Минсельхоз через Викторию Абрамченко, курирующего вице-премьера", - сказал Бурматов "Интерфаксу" в четверг.

Депутат напомнил, что инцидент с "китовой тюрьмой" в приморской бухте Средняя стал возможен именно благодаря вылову в культурно-развлекательных целях.

"Когда в бухте Средняя появилась "китовая тюрьма", их не вылавливали для продажи за границу, их вылавливали – почти сотню косаток и белух – для использования в культурно-зрелищных целях, а мы потом благодаря помощи прокуратуры и Следственного комитета доказали, что у этих компаний не было даже плана для культурно-развлекательных целей, они их просто выловили и собирались перепродать", - отметил Бурматов.

Как ранее заявлял депутат, в России может существовать и внутренний теневой рынок китообразных, стимулируемый недобросовестными владельцами дельфинариев, не способных содержать животных в нормальных условиях.

"На некоторых животных в дельфинариях документы получены в конце 90х - начале 2000х годов, они должны быть уже сильно в возрасте, а по факту там находятся совершенно молодые особи, и это сплошь и рядом. Это говорит о том, что часть бизнеса ведется в нарушение всех норм, правил и законов", - сказал Бурматов на заседании комитета в конце июля.

По его словам, иногда по документам одного дельфина сменяется "несколько поколений" особей.

В середине октября Минсельхоз в соответствии с поручением по итогам заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса подготовил законопроект, предусматривающий запрет на промышленный вылов китообразных в РФ и их вывоз за границу. Инициатива опубликована на портале regulation.gov.ru, ее публичное обсуждение должно завершиться 6 ноября.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Впоследствии животные были постепенно освобождены из "китовой тюрьмы". 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
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