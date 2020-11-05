В Госдуме призвали запретить вылов косаток и белух для дельфинариев

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пример "китовой тюрьмы" в Приморье показывает, что в России необходимо запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях, инициативы Минсельхоза по запрету промышленного лова недостаточно, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы поддерживаем их усилия по ограничению вылова и считаем, что они правильные. То, что они делают это шаг вперед, но мы предлагаем полностью запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях, потому что с нашей точки зрения сейчас это лазейка для незаконного оборота китообразных. Мы направляли наше предложение в Минсельхоз через Викторию Абрамченко, курирующего вице-премьера", - сказал Бурматов "Интерфаксу" в четверг.

Депутат напомнил, что инцидент с "китовой тюрьмой" в приморской бухте Средняя стал возможен именно благодаря вылову в культурно-развлекательных целях.

"Когда в бухте Средняя появилась "китовая тюрьма", их не вылавливали для продажи за границу, их вылавливали – почти сотню косаток и белух – для использования в культурно-зрелищных целях, а мы потом благодаря помощи прокуратуры и Следственного комитета доказали, что у этих компаний не было даже плана для культурно-развлекательных целей, они их просто выловили и собирались перепродать", - отметил Бурматов.

Как ранее заявлял депутат, в России может существовать и внутренний теневой рынок китообразных, стимулируемый недобросовестными владельцами дельфинариев, не способных содержать животных в нормальных условиях.

"На некоторых животных в дельфинариях документы получены в конце 90х - начале 2000х годов, они должны быть уже сильно в возрасте, а по факту там находятся совершенно молодые особи, и это сплошь и рядом. Это говорит о том, что часть бизнеса ведется в нарушение всех норм, правил и законов", - сказал Бурматов на заседании комитета в конце июля.

По его словам, иногда по документам одного дельфина сменяется "несколько поколений" особей.

В середине октября Минсельхоз в соответствии с поручением по итогам заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса подготовил законопроект, предусматривающий запрет на промышленный вылов китообразных в РФ и их вывоз за границу. Инициатива опубликована на портале regulation.gov.ru, ее публичное обсуждение должно завершиться 6 ноября.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Впоследствии животные были постепенно освобождены из "китовой тюрьмы". 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных.