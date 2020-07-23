На Камчатке нашли излюбленное место кормления косаток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Завершилась первая совместная экспедиция Кроноцкого государственного заповедника и ученых из Санкт-Петербурга в рамках Дальневосточного проекта по изучению косаток FEROP (Far East Russia Orca Project), сообщает пресс-служба заповедника.

Базовый лагерь биологов располагался на кордоне "Чажма" на побережье Камчатского залива в заповедной акватории Тихого океана. На протяжении месяца исследователи каждый день выходили в океан на лодке на поиски животных. Они встречали косаток, северных плавунов, белокрылых и обыкновенных морских свиней, горбатых и серых китов, ларг, сивучей, провели учеты каланов. Ученые собирали данные о важных кормовых районах местных косаток, наблюдали за животными, "подслушивали" их разговоры.

Задача экспедиции – узнать, как китообразные используют акваторию заповедника, расположенную севернее Кроноцкого полуострова. Ученые предположили, что мысы, большая глубина у берега и отсутствие судоходства делают эти места привлекательными для разных видов морских млекопитающих. Ученые сделали вывод, что у мыса Каменистый расположено одно из излюбленных мест кормления косаток – здесь они несколько раз встречали большие скопления животных.

"Это были рыбоядные косатки, вероятно, их основная добыча здесь – северный однопёрый терпуг. Мы фотографировали встреченных животных, чтобы найти их в нашем каталоге и определить, какие семьи здесь появляются. Оказалось, что некоторых мы встречали в Авачинском заливе, где исследования ведутся уже больше 20 лет, но появляются они там редко. Получается, что со многими косатками восточной Камчатки мы еще не знакомы "лично", - приводит пресс-служба слова инженера-исследователя кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Евгении Волковой.

Переговоры косаток

Помимо визуальных наблюдений, зоологи провели акустические исследования, записав на гидрофон "переговоры" косаток, которые кормились в местах скопления рыб, идущих на нерест.

"Каждая семья косаток использует уникальный набор стереотипных звуков, которые помогают животным поддерживать контакт между членами одной семьи на расстоянии. По таким звукам можно оценить степень родства животных или понять, есть ли в акватории знакомые животные", - цитирует пресс-служба слова младшего научного сотрудника Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Михаила Гузеева.

Новые перспективы

По данным пресс-службы, полученные в ходе экспедиции данные "открыли новые перспективы в исследовании косаток". Ученым предстоит ответить на целый ряд вопросов: как разные семьи косаток делят акваторию, как они выбирают друзей и соседей, различается ли диета животных в разных местах.

Дальневосточный проект по изучению косаток FEROP реализуется с 1999 года, ежегодные исследования ведутся в Авачинском заливе Восточной Камчатки. В составе команды – эксперты из России.

Косатки северо-запада Тихого океана

В водах северо-западной части Тихого океана обитает два типа косаток: плотоядные и рыбоядные. В первую очередь, они различаются своими пищевыми предпочтениями. Их отличают и другие особенности биологии – поведение, социальная структура, использование звуков.

По информации пресс-службы, наиболее многочисленны косатки – рыбоядного экотипа. Они живут матрилинейными семьями, где главная роль принадлежит старшей самке – матриарху. С ней на протяжении всей жизни остаются ее потомки: и сыновья, дочери и дети ее дочерей. В Авачинском заливе регулярно встречаются около 30 семей. Эти семьи специалисты называют местными. Ещё столько же "чужих" семей посещают акваторию изредка. Определение ключевых местообитаний разных семей косаток - одна из целей проекта FEROP.