Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет в режиме самоизоляции как минимум неделю из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция - ИФ). (...) Ну, я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум. Но точное количество дней я не могу сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он добавил, что Путин в любом случае примет участие в волеизъявлении на очередных выборах в России, возможно, при помощи электронного голосования. "В любом случае, президент примет участие в голосовании. Вряд ли (это будет) связано с выходом (из самоизоляции). Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании", - сказал Песков.

Агентство "Интерфакс" уточнило у пресс-секретаря, зарегистрирован ли Путин на ресурсе для электронного голосования, так как сроки регистрации истекли два дня назад. "Президент был там зарегистрирован", - ответил Песков.

Во вторник Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции. В четверг он отметил, что в его окружении коронавирусом заболели десятки человек.