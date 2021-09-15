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Песков заверил, что эффективность Путина еще выше, чем у "Спутника V"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на самоизоляции чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, вакцина "Спутник-V" работает эффективно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Скажу так: и Путин, и "Спутник-V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника-V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что смягчения профилактических мер в окружении главы государства не было.

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Представитель Кремля также признался, что ему неизвестно о том, ревакцинировался ли глава государства от коронавируса, но отметил, что у него по-прежнему большое количество антител.

Одновременно Песков напомнил о рекомендациях Минздрава России о необходимости ревакцинироваться.

"Есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в Lancet о том, что они поставили под вопрос необходимость постоянной популяционной ревакцинации", - сказал он.

"Все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением, в том числе эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации", - добавил Песков.

Накануне Владимир Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении был выявлен случай коронавируса.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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