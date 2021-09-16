Заболевшие COVID из окружения Путина вовремя не прошли ревакцинацию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Заболевшие коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина вовремя не ревакцинировались и поэтому заразились инфекцией, практически все они переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло уже определенное время, титры упали, но они вовремя не ревакцинировались, поэтому, к сожалению, были инфицированы", - сказал Песков.

При этом он отметил, что "практически все или бессимптомно, или в легкой форме переносят болезнь". "Ни одного тяжелого случая нет. То есть, главным образом, это из-за отсутствия своевременной ревакцинации", - сказал Песков.

Ранее в четверг Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заболели не один или два человека, а десятки. Песков тогда уточнил, что это в основном являются сотрудники, обеспечивающие безопасность, работу и жизнедеятельность главы государства.

Во вторник глава государства сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении