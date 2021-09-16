Коронавирусом в окружении Путина заболели люди, обеспечивающие его безопасность

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Людьми из окружения президента РФ Владимира Путина, заразившимися коронавирусом, в основном являются сотрудники, обеспечивающие безопасность, работу и жизнедеятельность главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в четверг Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заболели не один или два человека, а десятки. В связи с этим у Пескова поинтересовались, что это за люди.

"Главным образом - это те, кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности", - ответил он.

Представитель Кремля пояснил, что "в этом принимает участие достаточно большое количество людей".

"Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", - добавил он.

По словам Пескова, все необходимое тестирование Путина на коронавирус проводится, а сам глава государства работает в обычном режиме.

Он также утвердительно ответил на вопрос, хватает ли в настоящее время людей для обеспечения безопасности и работы главы государства.

Десятки людей из окружения президента РФ, скорее всего, заболели в сентябре, болезнь все переносят легко, сообщил Песков.

"Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также заявил, что в Кремле не сомневаются в эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" на фоне случаев заболевания в окружении президента.

"Даже те, кто вакцинированы, могут стать инфицированными. Вместе с тем, мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти. Но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть", - сказал пресс-секретарь.

Ранее в четверг Путин, выступая посредством видеоконференции в саммите ОДКБ, который проходит в Душанбе, сообщил о заболевших коронавирусом в его окружении.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал российский лидер.