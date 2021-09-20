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Хроника последних дней СССР

Путин на этой неделе будет участвовать в мероприятиях в основном по видеосвязи

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, который на прошлой неделе ушел на самоизоляцию, чувствует себя прекрасно и продолжает работать дистанционно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции", - добавил он.

В частности, готовится встреча президента с главами регионов, победивших на недавних выборах, о дате встречи будет объявлено позднее.

Путин на прошлой неделе сообщил, что вынужден был уйти на карантин, поскольку "у нескольких десятков" человек из его ближайшего окружения выявили заражение коронавирусом. Это сотрудники служб протокола, безопасности и пресс-службы. Он дал понять, что они вовремя не ревакцинировались.

Президент назвал ситуацию испытанием вакцины "Спутник V", которой он привился.

Песков уже не раз говорил, что Путин здоров и чувствует себя хорошо.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 20 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Дмитрий Песков коронавирус

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