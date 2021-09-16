Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Представители Apple на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный", сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Во время нашего заседания, постольку поскольку представители Apple имели право высказаться, они ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления этого контента, который называется... приложение "Навальный", - сказал Климов журналистам по итогам заседания комиссии с участием представителей компаний Google и Apple.

Как считают в комиссии, действия данных компаний нарушают российское законодательство о выборах. Климов выразил надежду на то, что и Apple, и Google проведут соответствующую работу и удалят "вредоносный контент" со своих ресурсов до начала выборов в Госдуму.

"Все те отговорки, которые мы слышали, на наш взгляд, имеют ничтожный характер, поскольку головная компания в любом случае отвечает за действия тех структур, которые она и субсидирует, и учредила", - отметил он.

9 сентября Роскомнадзор потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставлять пути обхода блокировки в России сайта "Умного голосования", а также мобильного приложения соратников Навального в связи с нарушением избирательного законодательства. Там добавили, что магазины приложений Apple и Google игнорируют требование закрыть доступ к этим приложениям. В случае неисполнения требований "данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство" в выборы в Госдуму, предупредил РКН.

Сенатор Владимир Джабаров назвал "отягчающим обстоятельством"то, что "Умное голосование" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистской организацией и ликвидирован, а также признан иноагентом).