Google и Apple пригрозили штрафами за неудаление "Умного голосования" из магазинов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор следит за реакций Google и Apple на требование ведомства удалить приложение "Умное голосование" из магазинов приложений, сказал "Интерфаксу" замруководителя службы Вадим Субботин.

"Их реакция будет основанием для тех или иных решений, в том числе о наложении административных штрафов. В случае отказа такие штрафы могут быть применены", - сказал он.

В начале сентября стало известно, что РКН заблокировал в России сайт соратников Алексея Навального "Умное голосование". Ведомство объяснило блокировку тем, что сайт используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной организации "Фонд борьбы с коррупцией", которая также признана НКО-иноагентом.

9 сентября РКН потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставлять пути обхода блокировки в России сайта "Умного голосования", а также мобильного приложения соратников Навального в связи с нарушением избирательного законодательства. Магазины приложений Apple и Google игнорируют требование закрыть доступ к этим приложениям, отмечали в ведомстве. В случае неисполнения требований "данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство" в выборы в Госдуму, предупредил РКН.

13 сентября в московский офис Google приходили судебные приставы. Позднее в пресс-бюро ФССП объяснили, что приставы добиваются, чтобы компания исполнила решение российского суда и исключила "Умное голосование" из результатов поисковой выдачи.

16 сентября на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета сенатор Владимир Джабаров заявил, что нарушение избирательного законодательства России структурами и физлицами, связанными с Apple и Google, повлечет для них правовые последствия, вплоть до уголовных.

Он добавил, что размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложения под именем "Навальный" прямо нарушает российские федеральные законы № 20 "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Отягчающим обстоятельством" он назвал то, что "Умное голосование" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистской организацией и ликвидирован, признан также иноагентом).

Сенатор напомнил, что разработчики приложений "ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных".