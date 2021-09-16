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В Совфеде заявили о готовности Apple содействовать органам госвласти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Представители компании Apple выразили готовность к прямому диалогу и оказанию содействия российским органам госвласти на всех уровнях, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Позитивно восприняли готовность к "ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях", высказанную представителем компании Apple", - говорится в заявлении комиссии, распространенном в четверг по итогам ее заседания с участием представителей компаний Apple и Google.

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Как отмечается в документе, имеющиеся в комиссии данные и обсуждение на заседании "показали обоснованность претензий к американским цифровым компаниям Google и Apple в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года".

"Комиссия напоминает о недопустимости вмешательства и рассчитывает на то, что обе компании до начала голосования 17 сентября устранят имеющиеся у российской стороны обоснованные и конкретные претензии. В противном случае они вынудят российскую сторону на адекватные ответные действия, включая привлечение виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной", - говорится в заявлении.

Как отмечают члены комиссии, российская сторона также вправе рассмотреть "иные меры противодействия вмешательству в суверенные дела РФ".

"Сложившаяся ситуация еще раз доказывает необходимость скорейшей регистрации представительств всех крупных иностранных цифровых компаний, работающих на территории РФ, в юрисдикции Российской Федерации", - отмечается в документе.

Apple Совет Федерации

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