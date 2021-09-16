Google и TikTok единственные из иностранных компаний оплачивают в РФ штрафы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Google и TikTok в добровольном порядке оплачивают штрафы, назначенные им судом в 2021 году за нарушение российского законодательства.

"С начала года TikTok в добровольном порядке оплатила штраф в размере 2,6 млн рублей. Компания Google в добровольном порядке оплатила штраф в размере 3,5 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, отвечая на запрос агентства.

По ее словам, другие иностранные компании и соцсети штрафы пока не выплатили.

Google, Twitter, Facebook Inc., Telegram, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства РФ.

Сумма общих штрафов, назначенных Facebook с начала года, составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей.

Компании были признаны виновными по ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Также ряд соцсетей был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.