Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Компания Google оплатила штраф в 3,5 млн рублей, наложенный на нее судом за недостаточный уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, сообщили в Роскомнадзоре.

Компания привлечена к ответственности по ст. 13.40 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы), сообщили в ведомстве.

Мировой суд Таганского района Москвы 27 мая признал Google виновным в административном правонарушении - недостаточной фильтрации поисковой выдачи на территории России от запрещенного в РФ контента.

Общая сумма штрафов, вынесенных в отношении Google в этом году, составила 32,5 млн руб., уточнили в РКН.

Роскомнадзор сообщал в мае, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет от 20% до 30% "опасного" контента", в том числе ссылки на сайты террористических и экстремистских организаций, с детской порнографией и страницы онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

Всего в отношении Google LLC с начала года было составлено 15 административных протоколов, которые переданы в суд. Судом в настоящее время рассмотрены 13 из них. Кроме вышеупомянутого штрафа за отказ фильтровать поисковую выдачу, были рассмотрены 11 протоколов за неудаление запрещенного контента (ст.13.41 КоАП РФ) на общую сумму 26 млн руб., один - за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ (ст. 13.11 КоАП РФ), за что компания была оштрафована на 3 млн руб.

Google регулярно оплачивает штрафы, вынесенные ему в РФ, после вступления решений по ним в силу. Так, 10 марта в РКН сообщили, что Google оплатил штраф в 3 млн руб., назначенный судом 17 декабря за отказ выполнять требования о стопроцентной фильтрации своей поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента.

Таким образом, с учетом ранее назначенных штрафов Google заплатил за неполную фильтрацию поисковой выдачи 8,7 млн руб.

В 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи (сумма штрафа составила 700 тыс. руб., штраф оплачен). 25 мая 2020 года компания была оштрафована за повторное нарушение (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ) на 1,5 млн руб., которые также оплатила.

За неудаление запрещенного в РФ контента в интернете, то есть по ст.13.41 КоАП, Google, а также другие компании, в том числе отечественные, начали в большом количестве штрафовать в этом году.