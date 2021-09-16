С Facebook и Telegram в РФ могут принудительно взыскать штрафы в 43 и 12 млн руб.

Это произойдет, если компании до ноября добровольно не погасят эти задолженности

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Компании Facebook и Telegram до ноября могут в добровольном порядке погасить задолженности по штрафам, наложенным на них судом, за нарушение российского законодательства, затем эти долги будут принудительно взысканы с них.

"Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, до 19 октября - на сумму 17 млн рублей. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн рублей, до 7 ноября - 7 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, отвечая на запрос агентства.

Она пояснила, что, если компании добровольно не исполнят решения суда, то материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Ранее в четверг в суде сообщили, что в отношении Twitter, которая с начала года не оплатила ни одного штрафа, приставам уже направлены материалы о принудительном взыскании 8,9 млн рублей.

С начала года сумма общих штрафов, назначенных Facebook за нарушения российского законодательства составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей. Однако часть решений обжалованы и, следовательно, не обязательны для исполнения компаниями, так как могут быть отменены апелляционной инстанцией.

По словам представителя суда, к настоящему времени в добровольном порядке штрафы по вступившим в законную силу решениям оплатили только Google и TikTok.

"С начала года TikTok в добровольном порядке оплатила штраф в размере 2,6 млн рублей. Компания Google в добровольном порядке оплатила штраф в размере 3,5 млн рублей", - сказала представитель суда, пояснив, что остальные решения в отношении компаний пока не вступили в силу.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Также ряд соцсетей был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.