"Ъ" узнал о переговорах Nokia и Huawei о локализации производства в России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Финская Nokia обсуждает с "ИКС Холдингом" (принадлежит "ЮэСэМ Холдингу" Алишера Усманова) локализацию в России выпуска телекоммуникационного оборудования, такие же переговоры китайская Huawei ведет с АФК "Система" Владимира Евтушенкова, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их сведениям, в случае с Nokia речь может идти о передаче закрытых лицензий на разработки.

Окончательное решение еще не принято, но на этой и следующей неделе делегации Nokia, Huawei и Ericsson проведут переговоры с Минцифры и Минпромторгом, сказал источник издания в правительстве.

Китайcкая ZTE также рассматривает возможность локализовать производство в России, но ей нужны подробные разъяснения Минпромторга о том, что вообще можно считать российской базовой станцией, сказал "Коммерсанту" старший вице-президент компании в стране Тигран Погосян. По его словам, если операторы готовы подтвердить готовность закупить, например, не менее 20 тысяч локализованных станций у каждого вендора — это будет хорошей мотивацией ускорить процесс".

В начале августа глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в рамках продления сотовым операторам LTE-лицензий с 2023 года вводится ограничение на установку на их сетях базовых станций LTE зарубежного производства. Министр добавил, что достигнута договоренность с двумя производителями о локализации производства в России, передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE.

Вскоре источник "Интерфакса" сообщил, что Минцифры договорилось о локализации базовых станций LTE с Ericsson и Nokia.

По данным NeoAnalytics, которые приводит "Коммерсантъ", в 2020 году российский рынок телеком-оборудования вырос на 21,1% - до 1,15 трлн рублей, на отечественные устройства пришлось только 7%. Согласно исследованию Центра современной электроники, они представлены только в таких узких сегментах, как коммутаторы, маршрутизаторы, навигационное оборудование, а, например, в базовых станциях российские разработки отсутствуют. Но в NeoAnalytics прогнозируют, что к 2025 году российские производители увеличат долю до 30% за счет господдержки и импортозамещения. Заметное место на рынке хочет занять "Ростех": в августе госкорпорация учредила компанию "Спектр", которую рассчитывает сделать "национальным вендором" оборудования для сетей связи 4G, 5G и 6G.