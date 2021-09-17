На онлайн-выборах проголосовали уже более 10% записавшихся
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Более 10% избирателей, записывавшихся на дистанционное электронное голосование, уже успешно проголосовали, сообщил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС Выборы Олег Качанов.
Такие данные поступили на 08:45 утра 17 сентября.
Дистанционное голосование в Москве проводится на собственной платформе mos.ru.
ДЭГ на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 8.00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.
"Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования", - сообщили в Минцифры.
Голосование на выборах различного уровня в сентябре будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.