На онлайн-выборах проголосовали уже более 10% записавшихся

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Более 10% избирателей, записывавшихся на дистанционное электронное голосование, уже успешно проголосовали, сообщил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС Выборы Олег Качанов.

Такие данные поступили на 08:45 утра 17 сентября.

Дистанционное голосование в Москве проводится на собственной платформе mos.ru.

ДЭГ на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 8.00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

"Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования", - сообщили в Минцифры.