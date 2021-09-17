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Выборы в Москве начались штатно и без нарушений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Голосование в Москве стартовало без сбоев и нарушений, все избирательные участки начали свою работу, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов.

"Все избирательные участки открылись, (...) больше 46 тыс. членов участковых избирательных комиссий приступили к работе, все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на данный момент нет", - сказал Ермолов.

Он также отметил, что на участках обеспечены все необходимые санитарные требования.

В свою очередь, зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов добавил, что на систему электронного голосования идёт 47 тыс. запросов в секунду, система работает штатно. Также он подчеркнул, что сейчас активнее идёт голосование на довыборах в Мосгордуму.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

Москва

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