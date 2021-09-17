Ученые нашли еще один ген, определяющий течение COVID-19

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ученые из Германии и России выявили ген, непосредственно связанный с иммунной системой и влияющий на тяжесть COVID-19. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Речь идет о гене, кодирующем белок главного комплекса гистосовместимости HLA (Human Leukocyte Antigen). Эти белки связываются с фрагментами других белков, как синтезирующихся в самом организме, так и чужеродных, и показывают (презентируют) их иммунным клеткам.

Проанализировав гены HLA из образцов 435 переболевших COVID-19 взрослых пациентов из Германии, Испании и Швейцарии, исследователи выяснили, что носители генного варианта HLA-C*04:01 вдвое чаще попадают на ИВЛ по сравнению с остальными.

Этот ген встречается у 13-19% немцев, 15% испанцев и 16% жителей Швейцарии.

При моделировании способности разных HLA связывать пептиды коронавируса этот генный вариант вошел в десятку худших.

Из-за плохого связывания, считают ученые, иммунный ответ организма запаздывает, и вирус успевает размножиться до критических концентраций, соответственно, вирусная нагрузка повышалась в первые, самые важные дни после заражения. А к моменту госпитализации болезнь продолжает поддерживаться воспалительными и аутоиммунными механизмами, уже запущенными вирусом.

Издание отмечает, что по данным компьютерного моделирования, полученными другими исследователями, к тяжелому течению коронавирусной инфекции предрасполагает наличие еще одного генного варианта - HLA-B*46:01, однако в европейской популяции он практически отсутствует, хотя в Азии встречается у 17% населения.

Как сообщалось, ранее уже были найдены некоторые генетические факторы, влияющие на течение COVID-19, в том числе вариант генной конфигурации на третьей хромосоме, доставшийся Homo sapiens от неандертальцев.