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Ученые обнаружили ген, удваивающий риск тяжелого течения COVID-19

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Исследователи Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Хуго Зеберг из Каролинского института (Швеция) выявили еще один генетический фактор, связанный с наследием неандертальцев, который влияет на тяжесть заболевания COVID-19. Их работа опубликована на сервере препринтов bioRxiv.

"Здесь мы показываем, что 2-8% людей в Евразии несут вариантную промоторную область гена DPP4, унаследованного от неандертальцев. Этот ген кодирует фермент, который служит рецептором коронавируса MERS-CoV (вызывающего ближневосточный респираторный синдром - ИФ) и в настоящее время не считается рецептором SARS-CoV-2. Однако неандертальский вариант DPP4 удваивает риск тяжелого заболевания COVID-19", - заявляют исследователи.

DPP4 - это фермент, разрушающий ряд биологически активных пептидов, он участвует в нескольких физиологических системах, включая регуляцию метаболизма глюкозы. При этом, отмечают исследователи, ингибиторы DPP4 используются для лечения диабета и, как предполагается, влияют на тяжесть заболевания COVID-19.

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В сентябре Паабо и Зеберг выявили неандертальский кластер гаплотип (кластер) из шести генов в третьей хромосоме, который связан с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом, и, напротив, защитные области на хромосомах 9 и 12, также унаследованные от неандертальцев.

По данным исследователей, неандертальский гаплотип обнаружен примерно у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей.

Как сообщалось, палеогенетические исследования показали, что современным жителям Евразии от 2% до 4% генов достались от неандертальцев. Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".

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