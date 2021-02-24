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Ученые нашли неандертальские гены, снижающие тяжесть COVID-19

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Исследователи из Каролинского института (Швеция) и Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (ФРГ) выявили в геноме современных людей гены, унаследованные от неандертальцев, которые облегчают течение COVID-19, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".


"Исследователи из Каролинского института (Швеция) и Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (ФРГ) проанализировали геномы современных людей, в том числе представителей африканского народа йоруба, у которых нет неандертальских предков, а также известные геномы неандертальцев и денисовцев. В результате выяснилось, что гаплотип на 12-ой хромосоме, ассоциированный с низким риском тяжелого течения коронавирусной инфекции, также имеет неандертальское происхождение", - говорится в публикации. Известно, что эта область генома кодирует ферменты, которые ингибируют синтез белка в зараженных вирусом клетках, мешая его размножению. Отмечается, что неандертальский вариант фермента работает более эффективно: наличие в геноме одной копии этого гаплотипа снижает риск необходимости интенсивной терапии при COVID-19 на 22%.


Ранее исследователи Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) и Хуго Зеберг из Каролинского института (Швеция) выявили неандертальский ген, который кодирует фермент DPP4, являющийся рецептором коронавируса MERS-CoV (вызывающего ближневосточный респираторный синдром) и удваивает риск тяжелого заболевания COVID-19. В сентябре 2020 г. Паабо и Зеберг выявили неандертальский кластер гаплотип (кластер) из шести генов в третьей хромосоме, который связан с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом, и, напротив, защитные области на хромосомах 9 и 12, также унаследованные от неандертальцев.
По данным исследователей, неандертальский гаплотип обнаружен примерно у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет. Однако в целом, отмечает издание, можно сказать, что неандертальские гены чаще защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем способствуют его развитию.


Как сообщалось, палеогенетические исследования показали, что современным жителям Евразии от 2% до 4% генов достались от неандертальцев. Неандертальцы пришли в Западную Евразию около полумиллиона лет назад и долгое время жили практически изолированно от африканских предков людей современного типа. Эти первобытные люди вымерли около 40 тыс. лет назад. Они адаптировались к местным инфекционным заболеваниям, и несколько генетических вариантов, внесенных ими в геном современного человека, связаны именно с работой иммунитета. Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".

Швеция ФРГ Коронавирус

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