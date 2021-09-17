Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Женщина, пришедшая на избирательный участок в школе №41 в Кировском районе Новосибирска, умерла от внезапной остановки сердца, сообщила "Интерфаксу" главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Женщине 71 год, произошла внезапная остановка сердца. Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось", - сказала она.

Избирательница пришла на участок около 11 часов по местному времени.

В пятницу в России началось голосование на выборах различного уровня, которое будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября.

Новосибирск

Новости по теме

Новости

"Умное голосование" удалено из Google Play и App Store

Новогодние каникулы в 2022 году у россиян пройдут с 1 по 9 января

Иностранных вакцин от гриппа в этом году в России не будет

Что случилось этой ночью: пятница, 17 сентября

В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Новая встреча Белоусова с металлургами по налогам намечена на субботу

Что произошло за день: четверг, 16 сентября

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

С Facebook и Telegram в РФ могут принудительно взыскать штрафы в 43 и 12 млн руб.

Пандемия коронавируса

В Смольном рост заболеваемости COVID-19 связали с сезонностью

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');