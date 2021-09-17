Пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Женщина, пришедшая на избирательный участок в школе №41 в Кировском районе Новосибирска, умерла от внезапной остановки сердца, сообщила "Интерфаксу" главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Женщине 71 год, произошла внезапная остановка сердца. Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось", - сказала она.

Избирательница пришла на участок около 11 часов по местному времени.

В пятницу в России началось голосование на выборах различного уровня, которое будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября.