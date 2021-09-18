Явка на выборах глав девяти субъектов РФ составила от 13% до 40%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах высших должностных лиц девяти субъектов России составила от 13% до 40%, сообщили в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Самая высокая явка избирателей из девяти субъектов России зафиксирована на выборах главы - председателя правительства Республики Тыва - 40,01%. Высокая явка также - на выборах главы Чеченской Республики - 38,89%.

На выборах главы Республики Мордовия явка в настоящее время составляет 25,91%. На выборах губернатора Тверской области - 13,58%.

На выборах губернатора Тульской области проголосовало 22,66% избирателей. На выборах губернатора Хабаровского края - 17,01%.

На выборах губернатора Ульяновской области явка составляет 14,30%, Белгородской области - 22,90%. Также 22,25% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пензенской области.

В России с 17 по 19 сентября (с 08:00 до 20:00 часов по местному времени) проходит голосование на выборах различного уровня.

В частности, проходит более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России. Большинство из них - это выборы муниципального уровня.

В 46 регионах выбирают органы государственной власти субъектов РФ: в 9 регионах проходят выборы высших должностных лиц субъектов Федерации (в Мордовии, Туве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях), в 39 субъектах - выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России. Еще в трех регионах - в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента.

По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.